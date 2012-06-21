Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів». За це рішення проголосували 238 народних депутатів. Законом визначено, що відтепер не лише 7 січня, день православного Різдва, а й 25 грудня, коли Різдво відзначає католицький світ, є святковим неробочим днем. Крім того, Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував вилучити 2 травня (другий день святкування міжнародної солідарності трудящих) з переліку святкових і неробочих днів. Цю пропозицію нардепи також підтримали, повідомляє УНІАН.
У пояснювальній записці йдеться, що, згідно зі статистичними даними департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури, «близько 23 172 діючих релігійних православних, греко-католицьких і деяких інших християнських громад відзначають Різдво Христове 7 січня за юліанським календарем». Проте в Україні існує близько 11 тисяч релігійних католицьких і протестантських громад, що становить майже 30% усіх релігійних організацій України, які святкують Різдво Христове за григоріанським календарем, тобто 25 грудня.
«Таким чином, значна кількість вірян відзначає це релігійне свято іншого дня, ніж визначений на законодавчому рівні як вихідний. Крім цього, загалом у світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня», — йдеться в поясненні. Наголошено, що для багатьох українців ця дата також прийнятна з огляду на оптимізацію святкування релігійного свята Різдва Христового, що супроводжується постом, і світського — Нового року. Тому 25 грудня долучено до числа офіційних святкових днів в Україні.