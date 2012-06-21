Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Кам’янка на Черкащині, на території колишнього цукрового заводу, розпочалося будівництво сонячної електростанції. Інвестор — норвезька компанія Scatec Solar, яка має досвід будівництва в багатьох країнах світу — планує вкласти в спорудження станції майже 30 мільйонів євро. В Україні компанію представляє ТОВ «Чиста енергія-2011».
На ділянці площею 50 гектарів, де раніше були розміщені поля фільтрації місцевого цукрового заводу, вже проводять підготовчі роботи для будівництва електростанції. Екскаватори та різноробочі розчищають територію від дерев та чагарників. Торік компанія переказала на рахунки виконкому Кам’янської міської ради 880 тис. грн. компенсації за вирубку зелених насаджень, які місцева громада планує використати на посадку сакурової алеї.
Будівництво станції має завершитися до кінця 2019 року. Одержану електроенергію генеруватимуть у загальну енергосистему України. Потужність станції — 25 МВт — матиме змогу забезпечити електроенергією три таких міста, як Камʼянка. Як вважають у міськвиконкомі, окрім енергетичної цінності, станція сприятиме й розвитку громади, адже для її обслуговування буде створено кілька десятків робочих місць, ефективно використовуватимуть землі, не придатні для сільськогосподарського виробництва.