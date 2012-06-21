Канадські палеонтологи ідентифікували і описали раніше невідомий вид хижих динозаврів, майже повний скелет якого був виявлений на території національного парку в Альберті ще в 2014 році.
Короткий звіт про дослідження опублікував сайт Університету Альберти. Повідомляється, що спочатку вчені ідентифікували знайдений скелет як дуже близького родича велоцираптора, скам'янілі рештки якого раніше були знайдені в Монголії.
І тільки зараз палеонтологи встановили, що це абсолютно різні види. І велоцираптор, і знайдений в Альберті динозавр є давніми пернатими хижаками. Однак нове відкриття показує, що у північноамериканських і азіатських хижаків були різні генеалогічні древа.
Новий вид отримав назву Saurornitholestes langstoni, його вік становить близько 76 мільйонів років. Це був пернатий ящір невеликого розміру, у якого був спеціальний зуб для чищення пір'я.
Це одна з тих особливостей, яка відрізняє цей вид від велоцирапторів. Крім того, північноамериканський хижак мав більш короткий і сплющений череп, ніж у його азіатських родичів.
«Палеонтологія – це гігантська головоломка, в якій велика частина фрагментів відсутня, – говорить співавтор дослідження Філіп Каррі. – Відкриття та опис цього зразка є відновлення багатьох частин головоломки. Це одне з кращих і дивовижних відкриттів у моїй науковій кар'єрі».
Встановлено, що вид Saurornitholestes відноситься до сімейства дромеозаврідів – м'ясоїдних динозаврів. До речі, виявлена скам'янілість є одним із найбільш повних кістяків древніх пернатих хижаків, відомих науці.
Скелет знайденого динозавра напрочуд добре зберігся, що дозволило художнику відтворити вигляд цієї тварини. Через невеликий розмір і тонкі кістки, які мали м'ясоїдні пернаті динозаври, їх рештки майже не дійшли до наших днів.
«Нова анатомічна інформація, яку ми отримали, ясно показує, що північноамериканські дромеозаври є окремою від азіатських дромеозаврів лінією, хоча у них є спільний предок, – резюмує Каррі. – Це змінює наше розуміння міжконтинентальних переміщень цих тварин і, в кінцевому рахунку, допоможе нам зрозуміти їх еволюцію».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»