Щоб ця унікальна подія відбулося, треба було понад п’ять років ретельної підготовки і понад 100 кваліфікованих співробітників медперсоналу.
У історії людства ще ніколи не було такого, щоб обличчя було замінено на абсолютно нове. Однак саме це сталося в одній із канадських клінік міста Монреаль. Проводилась вона на 64-річному любителі полювання Морісі Дежардене, який в 2011 році при невдалому збігу обставин практично повністю спотворив собі обличчя кулею з мисливської рушниці. Тоді від його носа, щелеп і губ практично нічого не залишилося.
З того трагічного моменту Дежардену вже проводилося кілька операцій, але всі вони лише частково відновлювали м'язи обличчя, так що пацієнт ходив з понівеченим обличчям, в спеціальній захисній масці. Як зізнається сам Дежарден, він хотів покінчити життя самогубством, так як з таким обличчям він не міг показатися на публіці і був практично ізольований від людей. У підсумку, він погодився на пропозицію лікарів про трансплантацію обличчя.
Зараз Моріс Дежарден відчуває себе добре і веде нормований спосіб життя: він вільно говорить, п'є і вже не відчуває тих болісних відчуттів, які були у нього до цього протягом семи років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»