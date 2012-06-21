Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Канів уже не один рік активно співпрацює з благодійним фондом «ФармВарта», який надає допомогу хворим із 20 областей України. На жаль, не всі, хто страждає на серцево-судинні захворювання, можуть купити собі ефективні ліки закордонного виробництва. Цю проблему намагається вирішити згаданий фонд. Ось і цими днями до Канева від «ФармВарти» надійшло 2820 упаковок медичного препарату Лоприл Босналек на загальну суму 155 100 гривень. Для того, щоб безплатно одержати ліки, необхідно звернутися до Центру первинної медико-санітарної допомоги, де сімейний лікар випише відповідний рецепт.
Як розповів голова тимчасової контролюючої комісії, керуючий справами міськвиконкому Володимир Святелик, за півтора року жителям міста роздали лікарських засобів на загальну суму близько 6 млн. грн.
Частину ліків розподілено між відділом невідкладної допомоги Канівської ЦРЛ та фельдшерськими пунктами району. Найближчим часом очікують від благодійників ще одну партію препаратів.Як наголошують у фонді,є лише одна умова за якою тут працюють — цільове використання наданих безплатних ліків.