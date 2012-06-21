Роман Кирей,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України в Черкаській області. В одному із сіл району зловмисники організували виготовлення амфетаміну. Під час санкціонованого обшуку за участі слідчого поліції виявлені спеціальне хімічне обладнання та речовини, які використовуються для виготовлення наркотиків. Вилучено пакети з наркотичними засобами, схожими на амфетамін та канабіс, ваги зі слідами наркотичної речовини та фасувальний матеріал.
Двох місцевих жителів, які причетні до виготовлення психотропних речовин, затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази направлено для проведення відповідних експертиз.
Як повідомив начальник Управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко, нині за вказаним фактом розслідується кримінальне провадження. Санкція відповідних статей Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна. Триває слідство.