Старший науковий співробітник заповідника Василь Шевчик був одним із тих, кому належала ініціатива посадити ці квіти тут 10 років тому.
«Ще років із 20 тому їх тут майже не було. Траплялися дуже рідко, у найвіддаленіших місцях», — зазначив заступник директора заповідника Віталій Грищенко. Розсаджувати підсніжники вирішили, щоб відновити їхній ареал.
Останніми роками на Черкащині дбають про розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Недавно Черкаська обласна рада за поданням управління екології та природних ресурсів рішенням створила три нових об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення. Це парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Лісова пісня» площею 6,3 гектара, розташований у Черкасах. Під охороною перебуватиме природно-ландшафтний комплекс, що поєднує відкриті галявини з насадженнями дерев хвойних та листяних порід. У гідрологічному заказнику «Джерела живої та мертвої води» площею 11,9 гектара у селі Глибочок Тальнівського району взято під охорону ділянку вздовж русла річки Гірський Тікич із джерелами і червонокнижними видами рослин.
Торік в області додалося п’ять об’єктів природи, які охороняють. Площа заповідних територій області значно збільшилася. Загальний природно-заповідний фонд Черкащини налічує 550 об’єктів.