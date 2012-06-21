Творчі перемоги здобули юні вихованці хореографічного колективу Косівщинської дитячої школи мистецтв Сумського району на всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Зірки Карпат», що відбувся в Івано-Франківську. За інформацією управління культури Сумської ОДА, митці привезли гран-прі за майстерне виконання сценок «Веселкове розмаїття» та «На гуляння». Вони також здобули перемогу в номінації «народна хореографія», в якій виступали Діана Сова, Андрій Цибульняк та Сергій Мусієнко.
Так мистецький заклад у Косівщині підтвердив своє високе творче реноме, адже на рахунку його вихованців багато перемог на різних рівнях, зокрема міжнародному.