На Закарпатті поблизу села Вучкове Міжгірського району, яке відоме пам’ятником бджолі-карпатці, із товщі землі б’є гейзер. Цей гейзер в урочищі Петровець — свідок вулканічного періоду, який завершився утворенням Карпатських гір. Струмінь гарячої води з’являється на поверхні щодві години. Вода червоного забарвлення протягом 10 хвилин виривається із земних глибин на висоту 4—6 метрів.
Глибокого аналізу води не проводили, однак ті, хто приймав гейзерні ванни, заявляють про її лікувальний ефект. Завдяки наявності в ній багатьох корисних мінералів ця вода позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт.
Працівники Міжгірського та Верхньогірського державних лісогосподарських підприємств підтримують довколишню територію в доброму стані — прибирають сміття, очищують від заростей. В озеро, яке утворилося від гірського потічка, що поряд, запустили мальки форелі.
До вучківського гейзера охоче йдуть туристи, потік яких рік у рік збільшується. Їхнє комфортне перебування тут забезпечать місця для відпочинку, які планують облаштувати лісгоспівці.