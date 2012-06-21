У західному Казахстані археологи знайшли багате сарматське поховання. Серед знахідок – деталі кінської збруї, пояса і (ймовірно) головний убір, прикрашений золотом. Вироби виконані в «звіриному стилі». Про відкриття йдеться в повідомленнях археологів і чиновників в Facebook, а також у місцевих ЗМІ.
Поховання виявили в могильнику Таскопа 1 (Актюбінська область, Темірський район). Це катакомба глибиною 5,7 метра. Могила була пограбована в давнину (але, очевидно, «не до кінця»). Поховання розмістили під курганом. Правда, з повідомленні не йдеться, чи було це основним похованням, для якого і спорудили курган, або більш пізнє, викопане вже в «готовому» кургані.
Оңдасин Оразалін, аким (голова) Актюбінської області заявив, що знахідка датується V ст. до н.е. На чому заснована дата, не пояснюється. Археологи кажуть, що поховання явно було «елітним», можливо, належало сарматському вождю.
Розкопки могильника почалися в серпні. Всього виявили 15 поховань, в цьому році будуть досліджені чотири з них, зазначив акім Темірского району Жолдаса Калмагамбетов.
Роботи проводить експедиція казахського Інституту археології ім. А. Х. Маргулана.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»