Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Це просто якась напасть. На Черкащині — то в одному, то в іншому районі — горять суха трава й очерети. Вогонь знищує не тільки рослинність, а й дрібних мешканців степів, зокрема птахів, завдаючи шкоди всій екологічній системі. Часом від пожеж потерпають домоволодіння місцевих жителів.
Тільки одного з останніх березневих днів рятувальники області ліквідували 12 загорянь сухої трави та очерету. Не обходиться й без жертв.
Як повідомили в ДСНС України в Черкаській області, у селі Матвіївка Золотоніського району, на вулиці Набережній, на території приватного домоволодіння, ліквідовано пожежу на площі 500 кв. м. На подвірʼї виявлено тіло загиблої господарки. За попередніми даними, причиною стало необережне поводження з вогнем.
Найбільшої шкоди вогняна стихія завдала Канівщині. У селі Ліпляве, рятувальники Канівської пожежно-рятувальної частини та працівники пожежної команди з Ліплявського лісництва цілу годину боролися з вогнем, який швидко поширився на площі 5 гектарів. А біля села Грищенці пожежа захопила 4-гектарну площу. Її також спричинили місцеві жителі.
Трава й очерет горіли того дня на великих площах у Жашківському, Звенигородському, Черкаському та Уманському районах. З пожежами відчайдушно боролися чергові караули місцевих пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. А в Черкасах, Чорнобаївському, Канівському та Городищенському районах через затримку з повідомленням, ще до прибуття пожежних підрозділів вогонь встиг поширитися на надвірні споруди.
Звісно, виявляти винуватців лиха — дуже нелегко. Але, як заявляють жителі краю, цьому неподобству давно час покласти край.