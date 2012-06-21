У Киргизстані археологи знайшли підвіски з серпантину часів пізнього палеоліту. Їм 23 тисяч років.
Цей камінь здавна використовували, як амулет. Люди вірили, що серпантин з’являється зі скинутої зміїної шкіри, йдеться у повідомленні іноземних ЗМІ.
Серед інших артефактів часів льодовикового періоду вчені знайшли кам’яні ножі, терки для зерен і молочний зуб людини.
Розкопки у Алайській долині проводять археологи зі США, Польщі та Росії. Розкопують стоянки давніх людей.
Біля російської Костроми археологи виявили печатку київського князя Святослава Ярославовича. Її знайшли ще минулого року, але вчені вирішили, що це – монета Ярослава Мудрого.