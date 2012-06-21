Крім 27 майданчиків трансляції, розміщених в популярному курортному селищі Кирилівка, у мережу онлайн-мовлення з пляжів Азовського моря увійшли веб-камери в Бердянську, на Бирючому острові та на Арабатській стрілці.
Нові веб-камери працюють в HD-якості та режимі реального часу, тому спостерігати за улюбленими курортами і знайомитися з раніше не відомими краєвидами інтернет- користувачі зможуть у будь-який час доби.
На думку експертів, розширення мережі веб-камер як у кількісному, так і в географічному вимірі, буде цікавим для туристів та представників турбізнесу в усіх куточках України. Одні отримають необмежений доступ до ексклюзивної інформації, інші ознайомляться з особливістю курортів і спланують свій відпочинок.
«Трансляція з веб-камер нині – найкращий інформаційний канал, який надає достовірні дані. Одним кліком користувач нашого сайту зможе поміняти курорт та обрати найбільш комфортне місце для майбутнього відпочинку. Окремий бонус отримають ті користувачі нашого проекту, які оберуть відпочинок у Кирилівці, Бердянську, Генічеську й інших курортних зонах Азовського моря. Веб-камери в цьому вам допоможуть», — повідомив головний редактор незалежного інформаційно-аналітичного проекту «Кирилівка.Укр» Євген Смельчаков.
Підтвердження слів експерта можна проаналізувати і в соціальних мережах. Майже в кожному розділі, який повідомляє про відпочинок на Азовському морі, зокрема в тих, які інформують про погоду, інфраструктуру або завантаженість пляжної лінії, користувачі мережі публікують знімки з веб-камер і розміщують посилання з коментарями про свої враження на сторінки з онлайн-трансляцією. Особливо активно користувачі інтернету відреагували на публікації у ЗМІ про «жахливі» події на узбережжі. Йдеться про нашестя не характерних для Азовського моря водоростей, які в пресі назвали отруйними і небезпечними для здоров'я.
«Інформаційні атаки, спрямовані проти популярних курортів Азовського моря, на жаль, стали звичним явищем. Тільки за останні кілька сезонів у ЗМІ з'являлося безліч замовних матеріалів, зокрема про сніг, який випав у курортний сезон на ляжі в Кирилівці, про скидання нечистот в Утлюкський лиман та про катастрофічну шкоду екології регіону. Після такої спотвореної реклами знизився попит на номери, відпочивальники масово скасовували бронь. Але доступ до веб-камер розвіює цей міф. Туристи, які хочуть відпочивати в курортній зоні Азовського моря, можуть самостійно підтвердити або спростувати будь-яку інформацію і зробити висновки про доцільність поїздки на море в певний час», — розповіла Катерина Симонова, адміністратор готелю «Верона» в Кирилівці.
ДОВІДКА «УК»
На українському узбережжі Азовського моря тільки за сприяння медіа-проекту «Кирилівка.Укр» встановлено понад 35 веб-камер, зокрема в 4К-форматі і з підтримкою звукопередачі.