Про це повідомляє «Урядовий кур'єр» з посиланням на іноземні ЗМІ. Цей динозавр жив 75 мільйонів років тому на територіях, які зараз є північною частиною США. Його рештки виявили у відкладеннях крейдяного періоду в штаті Монтана в 1980-х роках.
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Палеонтологи Аліда Бейоль з Інституту палеонтології і палеоантропології хребетних Академії наук Китаю і Мері Швейцер з Університету штату Північна Кароліна в ході мікроскопічних досліджень фрагментів кісток дитинчат качкодзьобого динозавра помітили кілька прекрасно збережених клітин у кальцинованих хрящових тканинах по краях кістки. Вони навіть були пов'язані між собою міжклітинних містком, а всередині однієї з них було видно темний матеріал, схожий на ядро клітини. Крім того, в одній клітині навіть збереглися темні подовжені структури, схожі на хромосоми.
Я не могла в це повірити, моє серце практично перестало битися, – згадує момент відкриття Аліда Бейоль.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" вчені вперше заглянули в середину скам'янілих яєць динозаврів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»