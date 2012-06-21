Volkswagen Tayron стартував на китайському ринку в жовтні минулого року, і вже до кінця осені було продано понад 5 500 автомобілів, а в грудні середньорозмірний «позашляховик» придбало понад 10 000 жителів Піднебесної. Високий попит пояснюється близьким розташуванням «Тайрона» до флагманського позашляховика бренду – Volkswagen Teramont. Від свого старшого «побратима» авто відрізняється трохи меншими габаритними розмірами в 4590х1860х1660 мм і схожою колісною базою, що становить 2 731 мм.
Моторна гамма Volkswagen Tayron включає в себе 2,0-літрові агрегати TSI на 186 і 220 «конячок» та 7-ступінчасту автоматичну коробку передач. Базова комплектація кросовера представлена з переднім приводом, проте за доплату можна отримати класичний, надійний 4Motion.
Volkswagen Tayron, в залежності від обраної комплектації, може запропонувати покупцеві широкий спектр різних вбудованих функцій, таких як адаптивний круїз-контроль, запуск двигуна з кнопки, до 9 подушок безпеки, головна оптика на світлодіодах і камери кругового огляду автомобіля. Вартість компактного кросовера варіюється від 188 800 до 319 800 юанів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»