Серед 500 наймогутніших обчислювальних пристроїв у світі – 202 китайських і тільки 144 американських.
При цьому китайські суперкомп'ютери Sunway Taihulight і Tianhe-2 в четвертий раз поспіль зайняли першу і другу позиції в списку, повідомляє Женьмінь жибао.
Рейтинг 500 найпотужніших суперкомп'ютерів світу публікується кожні півроку. Цього разу китайські Sunway Taihulight і Tianhe-2 знову опинилися в лідерах, їх продуктивність досягла 93 петафлоп і 33,9 петафлоп (квадрильйонів операцій з плаваючою комою в секунду) відповідно.
США вдруге поспіль виявилися за межами трійки лідерів. Після того, як американський суперкомп'ютер Titan опустився на четверте місце після швейцарського Piz Daint, в цей раз на п'яту позицію його змістив японський суперкомп'ютер Gyoukou.
У минулому році Китай з 167 найпотужнішими обчислювальними системами вперше випередив США, які були представлені 165 суперкомп'ютерами. У червні цього року Сполучені Штати знову стали першими за загальною кількістю суперкомп'ютерів в світовому рейтингу з показником 169 проти 159 китайських обчислювальних систем. Зараз Китай представлений рекордною кількістю суперкомп'ютерів в світовому рейтингу – 202, а число американських потужних комп'ютерів скоротилося до 144.