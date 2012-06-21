Днями запустили у серійне виробництва перший безпілотний літальний апарат великого габариту TYW-1. Це спільна розробка ВУЗів і місцевих дослідницьких груп, що знаходяться в місті Тайчжоу провінції Чжецзян на сході Китаю.
Про це повідомляє «Женьмінь жибао».
TYW-1 обладнано найсучаснішою в Китаї фотоелектричнною розвідувальною платформою і зроблений з компонентів на основі вуглецевих волокон. Розмах крила TYW-1 – 18 метрів. Літак важить майже 400 кілограм, найбільша тривалість польоту – 40 годин, а максимальна висота польоту – 7500 метрів. TYW-1 може широко використовуватися для ведення розвідки над сухопутною і водною територіями.
У Тайчжоу планують збудувати так зване «авіаційний селище» площею 3,97 кв. км спеціально для виробництва безпілотників. Адміністрація міста планує залучити до себе стратегічних партнерів та інвесторів і разом створити кластер авіаційної промисловості.