У мережі з'явилася інформація про незвичайний випадок інфікування в Китаї. Там місцевий житель вперше в історії заразився штамом пташиного грипу H10N3.

Повідомляється, що сам вірус виявили в провінції Цзянсу. Пацієнтом із захворюванням виявився 41-річний чоловік. Вперше симптоми хвороби виявилися у нього ще 23 квітня, а вже 28-го числа його госпіталізували в лікарню, повідомляють іноземні ЗМІ.

Через місяць Китайський центр з контролю і профілактики захворювань провів повногеномне секвенування взятих у нього зразків. З’ясувалося, що в організмі чоловіка і справді був штам H10N3 вірусу пташиного грипу.

На думку фахівців, зараження виявилося випадковим. Зазвичай пташиний грип не передається від птахів до людини. Але про всяк випадок лікарі радять уникати контактів з птахами, які загинули від хвороби.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»