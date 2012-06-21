«Розумна» пов'язка для ран, яка змінює колір залежно від типу бактеріальної інфекції, дозволить боротися з патогенними мікробами більш ефективно. Про розробку, яку представили вчені Академії наук Китайської Народної Республіки, пише видання ACS Central Science.
Йдеться про пов'язку, яка не тільки допомагає визначити тип бактеріальної інфекції, а й самостійно вивільняє антибіотик для боротьби з бактеріями. Китайські вчені відзначають, що такі пов'язки дозволять підвищити раціональність використання антибактеріальних препаратів.
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Якщо рана заражена звичайними мікроорганізмами, чутливими до антибіотиків, то пов'язка змінює свій колір з зеленого на жовтий і вивільняє антибіотик. Якщо «розумна» пов'язка виявляє в рані стійких до ліків мікроорганізмів, то її колір змінюється на червоний. У такому випадку медикам слід ретельно обробити рану особливим випромінюванням, під впливом якого стійкі до антибіотиків бактерії втрачають резистентність.
«Розумна» пов'язка вже довела свою ефективність за підсумками тестування, яке проводилося на лабораторних гризунах. Наступний етап – клінічне тестування на людях. Китайські лікарі впевнені, що розробка вчених дозволить боротися з небезпечними бактерійними інфекціями з більш високою ефективністю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»