Здавалося, що мода на спіннери давно «відкрутилася», але китайські вмнахідники вирішили дати забавці нове життя. Так на світ з’явився Chilli K188 – спіннер із функціями телефону. Незвичайний пристрій має кольоровий екран та клавіатуру. До його функціоналу входять: надсилання SMS, відтворення музики, підтримка мережі 2G, а також наявність калькулятора, календаря, будильника та Bluetooth, повідомляють іноземні ЗМІ.
Такий примітивний телефон, який не шкода покрутити, у Китаї продають по 20 доларів. А виглядає він так: