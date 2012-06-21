Джерелом коронавірусу в Китаї могли стати змії, з'ясували місцеві вчені – штам вірусу найбільше схожий з тим, що вражає цих земноводних. Зміїне м'ясо продавалося на ринку, співробітники і відвідувачі якого стали першими жертвами. Цю версію ще належить уточнити, взявши проби вірусної ДНК у тварин на ринку і в дикій природі, але вже зараз нові дані дозволять поліпшити профілактику і лікування захворювання. Про це повідомляє Journal of Medical Virology.

Уточнюється, що дослідження провели фахівці Центральної школи базових медичних наук при Пекінському університеті, Першого госпіталю Гуансійського університету традиційної китайської медицини, Уханьського інституту біоінженерії та низки інших наукових центрів.

Так, вчені вивчили ДНК різних тварин і з'ясували, що змії найбільш ймовірні перенощики хвороби.

Відзначається, що змії продавалися на нині закритому оптовому ринку морепродуктів «Хуанань» у місті Ухань, який є осередком поширення пневмонії нового типу.

Коронавіруси передаються повітряно-крапельним шляхом, у першу чергу вражаючи верхні дихальні шляхи і шлунково-кишковий тракт ссавців і птахів. Хоча більшість членів сімейства коронавірусів викликають тільки легкі симптоми грипу, SARS-CoV і MERS-CoV можуть інфікувати верхні і нижні дихальні шляхи і викликати важкі респіраторні захворювання та інші ускладнення у людей. 2019 nCoV викликає симптоми, схожі з SARS-CoV і MERS-CoV.

І SARS, і MERS класифікуються як зоонозні вірусні захворювання, тобто перші заражені пацієнти придбали ці віруси безпосередньо від тварин. Це стало можливим, тому що, перебуваючи в організмі тварини, вірус набув рызних генетичних мутацій, які дозволили йому заражати людину і розмножуватися всередині її організму. Тепер ці віруси можуть передаватися від людини до людини.

Вчені використовували аналіз білкових кодів, утворених новим коронавірусом, і порівняли його з білковими кодами коронавірусів, виявлених у різних тварин-господарів, таких як птахи, змії, бабаки, їжаки, кажани і люди. З'ясувалося, що білкові коди в 2019-nCoV найбільш схожі на ті, що є у змій.

Змії часто полюють на кажанів у дикій природі. М'ясо південнокитайського многополосого крайта і китайської кобри продавалося на Уханському ринку, а це підвищує ймовірність того, що новий вірус міг перейти від кажана до змії, а потім до людини. Однак залишається загадкою, як вірус може адаптуватися як до холоднокровних, так і до теплокровних господарів.

Вчені відзначають, що коронавіруси особливо небезпечні для людей з ослабленою імунною системою. У зоні особливого ризику знаходяться маленькі діти і люди похилого віку.

На даний момент кількість захворілих в Китаї становить 617 осіб, 95 перебувають у критичному стані. Також відомо про 17 летальних випадків, всі вони зареєстровані в провінції Хубей, столицею якої є Ухань.

31 грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань. У січні стало відомо, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»