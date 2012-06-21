Навіть в епоху електронних книг це футуристичне зібрання паперових творів виглядає цілком органічно.
Унікальна бібліотека, дизайн якої розробила відома голландська студія MVRDV, відкрилася в культурному центрі Бінхай Тяньцзіня.
Незвичайна п'ятиповерхова будівля виконана у вигляді величезного ока. У центрі величезного атріуму, площею
Інтер'єр бібліотеки нагадує нескінченну книжкову полицю з 1,2 мільйоном книг. Хвилясті яруси одночасно є сходами і зручними лавками для читачів.
Спочатку навіть книги на верхніх полицях архітектори планували зробити доступними для бібліофілів – за проектом до них легко було дістатися з верхніх кімнат, розташованих за атріумом. Але за три роки будівництва дизайн змінили.
Під землею знаходиться книгосховище. На першому і другому ярусах – зони відпочинку і читальні зали. Нагорі – комп'ютерні класи і кімнати для конференцій. Епоха книгодрукарства ще не завершилася. У книжок – друге життя.