56-річний Ван Чженсян – єдиний учитель у початковій школі «Аіян» в селі Саньмень Луцюань-І-Мяоського автономного повіту провінції Юньнань, що Південно-Західному Китаї. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
У 1980 році Ван Чженсян розпочав свою кар'єру викладача, присвятивши професії вчителя 38 років. Початкова школа «Аіян» знаходиться на висоті приблизно 2600 метрів над рівнем моря, і під'їхати до неї дуже складно. Нині в школі навчається всього 8 учнів: 4 в 3-му класі та ще 4 у дошкільній групі. Усі вони навчаються в одній аудиторії. Ван Чженсян зустрічає і проводжає їх, проводить заняття, перевіряє домашнє завдання, доглядає за дітьми, коли вони хворіють, на свої гроші купує взуття та інші речі учням з малозабезпечених сімей, разом з дружиною готує для дітей обіди.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»