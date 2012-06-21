У 2018 році буде введено в експлуатацію найдовший міст в світі через море, який з'єднує Гонконг, Макао і Чжухай.
Про це повідомляє ЦТС.
Довжина споруди 55 км, з яких 38 км припадає безпосередньо на різні ділянки мостів. Крім них є підводний тунель довжиною майже 7 км і штучні острови.
Протяжність основного моста становить майже 30 км, для руху автотранспорту тут передбачені по три смуги в кожному напрямку.
Будівництво велося з 2009 року, при цьому враховувалися екологічні вимоги, щоб не нашкодити морській фауні регіону. Тунель і ділянки з вантовими мостами були споруджені для того, щоб забезпечити прохід великотоннажних морських суден.
Зведенням мосту займалася China Communications Construction Co., будівництво обійшлося приблизно в 11 мільярдів доларів.
Основні роботи завершили ще в липні 2017 року, і очікувалося, що рух мостом розпочнеться до кінця року.
Однак все ще триває узгодження механізмів здійснення прикордонного контролю – Гонконг і Макао, хоча і входять до складу КНР, але є спеціальними адміністративними одиницями.
Нині Китай утримує лідерство з будівництва найдовших у світі мостових споруд.
Так, найдовшим вважається Дан'ян-Куньшаньський віадук в КНР – 165 км, на другому місці – Тяньцзіньський віадук – 113 км.
До введення в експлуатацію моста Гонконг-Чжухай-Макао найдовшим функціонуючим морським мостом залишається Ціндаосський міст через затоку – 42,5 км.
В Європі найдовшим є міст Васко да Гама, побудований через річку Тежу в Лісабоні (Португалія) – його протяжність становить 17,2 км, з яких надводна частина – 10 км.