Археологи під час проведення розкопок у провінції Шеньсі на північному заході Китаю виявили добре збережене, велике сімейне поховання стародавнього китайського чиновника, який займав важливу посаду при дворі династії Сунь (581-618 рр.).
Про відкриття з посиланням на заяву провінційного інституту археології Шеньсі повідомляє Archaeology News Network. Великий родинний цвинтар складається ыз семи гробниць, які по периметру оточені великою квадратним ровом.
Могтлт розташованы в селі біля міста Сіань, столиці провінції. Загальна площа сімейного некрополя перевищує 20 тисяч квадратних метрів. Його довжина становить близько 147 метрів, а ширина – близько 138 метрів. За територією це сімейне поховання є найбільшим у своєму роді.
Найбільша гробниця належала главі сімейства, особистість якого вченим вже вдалося встановити. Вони вважають, що у цій усипальниці було поховано Ван Шао – талановитого військового чиновника часів Південної і Північної династій (420-589 рр.). Він такж займав важливу посаду і в період правління імператора Венді, представника подальшої династії Сунь.
За словами археолога Мін Лі, в усипальниці Ван Шао було виявлено в цілому 67 різних ритуальних предметів, зокрема статуетки воїнів, глиняні фігурки свиней і курей, а також фігурки якихось міфічних істот, яких вчені назвали хранителями гробниці.
На одній зі стін було виявлено залишки епітафії, ймовірно, присвяченої життю і смерті Ван Шао. На жаль, написи знаходяться в поганому стані. Відновити і розшифрувати їх вченим поки не вдалося.
За словами Мін Лі, отримані результати значно збагатять археологічні дані для вивчення характеристик сімейних кладовищ, а також звичаїв і правил поховання того періоду часу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»