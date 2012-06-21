Китайські археологи виявили у Синьцзянь-Уйгурському автономному окрузі на північному заході країни 62 гробниці, вік яких – 1000 років. Приблизно третина з них була обладнана похилими проходами.
Як повідомляє агентство Сіньхуа, гробниці були виявлені групою археологів ще в минулому році. Вони розташовані в місті Хамі. Заглянути в них вдалося лише в цьому році, так як розкопки були припинені через пандемію коронавирусної інфекції.
З’ясувалося, що 19 з 62 знайдених гробниць обладнані проходами, проритих під ухилом. Подібна ритуальна практика в Хамі виявлена вперше. При цьому для центральних районів Китаю похилі проходи були типовим елементом гробниць. Їх знаходили, наприклад, в місті Дуньхуан, провінція Ганьсу.
За словами керівника розкопок Ван Юнцянь з Синьцзянського інституту культурних реліквій та археології, датувати знайдені споруди вдалося за архітектурою та знайденими усередині них реліквій. Частина гробниць відноситься до періоду правління династії Тан (618-907 рр.), інша – до періоду правління династії Сун (960-1276 рр.).
У похованнях крім традиційних для Китаю ритуальних предметів були знайдені золоті монети, схожі на ті, що використовувалися в той час у Східній Римській імперії. Це вказує на те, що між Сходом і Заходом була налагоджена торгівля, а місто Хамі, ймовірно, служило свого роду історичним мостом для торговельних і культурних обмінів.
До слова, це не єдина цікава знахідка китайських археологів. Агентство «Сіньхуа» також повідомляє, що на півночі Китаю було виявлено кам'яну табличку, що датується періодом правління династії Цин (1644-1911 рр.). Вона була знайдена в провінції Хебей.
Археологи вважають, що ця табличка була встановлена в 1890 році під час правління імператора Гуансі. Її висота становить 173 сантиметри, ширина – 69 сантиметрів, а товщина – 23 сантиметри. Вона була знайдена в селі Шібейбу.
Вибитий на ній текст складається з 207 ієрогліфів. Він докладно описує процес відновлення місцевого храму, який все-таки не зберігся до наших днів. Ця табличка допоможе вченим отримати важливі відомості для вивчення народних звичаїв і релігійної спадщини династії Цин у центральній і південній частинах провінції Хебей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»