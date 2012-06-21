Дермальні зубчики, які вкривають очі китових акул, насправді – зуби. Очі китової акули покриті крихітними зубами. Як і вся поверхня тіла цієї величезної риби.
Китові акули – дуже загадкові істоти, що живуть в глибині океану і досягають понад 20 метрів у довжину. Незважаючи не свої гігантські розміри, ці акули не є хижими – вони харчуються в основному планктоном. Але це не означає, що цей величезний монстр не ковтне вас просто випадково.
Якщо китова акула вас не лякає, то просто усвідомте, що очі цієї моторошної істоти покриті ... невеликими зубами. Це так звані дермальні зубчики, які роблять шкіру цих риб грубою, що нагадує шліфувальну шкурку. Така поверхня тіла дозволяє зменшувати опір при русі у воді, тому акули, покриті «наждачним папером» з крихітних зубів, отримують вигідну перевагу і можуть плавати швидше.
Вчені з японського центру Okinawa Churashima Research Center, які вивчили унікальні очі китових акул, говорять, що дермальні зубчики на них трохи відрізняються від тих, які покривають тіло акули. Настільки специфічна біологічна особливість дозволяє акулам захищати свої очі від зовнішніх загроз, яких чимало в океані.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»