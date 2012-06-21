За добу, що минула, у столиці виявили ще 61 людину із захворюванням на коронавірус. З них 7 медиків та двоє підлітків. Про це під час брифінгу 17 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Захворіли 31 жінка віком 30-97 років, 28 чоловіків від 19 до 71 року та двоє хлопців віком 12 років. Ще 7 випадків інфікування зафіксовано в Києво-Печерській лаврі. До лікарень направлено 16 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Загалом у столиці станом на 17 квітня виявлено 705 людей із підтвердженим діагнозом на COVID-19.
Столичний голова також повідомив, що з часу введення обмежувальних заходів одужали від коронавірусу вже 30 киян.
А комісія із надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення закрити на карантин Іонінський монастир. Адже раніше там виявили хворих, а нині працюють бригади санітарних лікарів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»