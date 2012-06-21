Ні для кого не є секретом, що пенсії українських громадян не тішать розмаїттям на стільки, що пенсіонерам ледь вистачає заплатити за комунальні послуги за нинішніми тарифами. Однак, як виявилося, пенсіонери, які проживають у Києві, отримують найвищі пенсії в порівнянні з усією Україною.
Згідно з даними Пенсійного фонду, які вони надали в звіті, найвищий середній розмір пенсії на 1 січня 2018 року в столиці нашої країни становить 3,332 тисячі гривень. Друге місце дісталося Донецькій області, де середній розмір пенсійної виплати налічує 3,268 тисячі гривень. А ось що стосується третього місця, то його зайняла Луганська область - 2,986 тисячі гривень.
Далі в списку йдуть Дніпропетровська область, де пенсіонерам виплачують 2,853 тисячі гривень, Запорізька область - 2,681 тисячі гривень, Харківська область - 2,530 тисячі гривень, пише Інформ-UA.