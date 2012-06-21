Конкурс на обрання талісмана Києва продовжено до листопада. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні Організаційного комітету конкурсу. Талісманом може стати будь-який символ – відома історична постать, знакова тварина або вигадана істота.
Перший етап конкурсу триватиме до другої половини вересня. Після цього журі відбере десять найкращих робіт. А вже потім – одну кращу, яка стане талісманом столиці. Автор роботи отримає винагороду в 150 тисяч гривень. Кожна робота, яка подається на конкурс, має відповідати певним умовам.