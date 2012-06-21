Таку назву має новий громадський орден, який днями вручено 35 учасникам АТО.
У Києві відбулася урочиста презентація громадського ордену «Сталевий хрест непереможних». Ініціатором створення нагороди – символу бойового братерства є ветеран АТО Микола Сальчук. Цього дня він спеціально приїхав до столиці, щоб разом з Олександром Соповим, директором Всеукраїнського творчого об’єднання «Орден» та головою Національної спілки незалежних журналістів України Сергієм Котом урочисто вручити нову відзнаку тридцяти п’яти достойникам. Серед них, зокрема, бійці батальону територіальної оборони «Київська Русь».
На думку організаторів заходу, започаткована в Україні відкрита система громадських нагород відіграватиме важливу роль дієвої допомоги в соціальній адаптації учасників бойових дій на Донбасі.