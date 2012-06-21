Вчора, 12 жовтня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали перейменування 10 столичних вулиць, а ще 39 отримали нові назви.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської ради.
Депутати ухвали перейменування таких вулиць столиці:
1) вул. Красноводську на вул. Хотинську у Подільському районі;
2) вул. Дніпродзержинську на вул. Кам’янську у Дарницькому районі;
3) вул. Миколи Лебедєва на вул. Юрія Поправки у Дніпровському районі
4) вул. Ярослава Галана на вул. Августина Волошина у Солом’янському районі;
5) вул. Дніпропетровську на вул. Новокодацьку у Солом’янському районі;
6) вул. Краснодонську на вул. Кучмин Яр у Солом’янському районі;
7) вул. Лебедєва-Кумача на вул. Миколи Голего у Солом’янському районі;
8) вул. Соціалістичну на вул.Левка Мацієвича у Солом’янському районі;
9) вул. Тимофія Шамрила на вул. Парково-Сирецьку у Шевченківському районі;
10) вул. Ежена Потьє на вул. Антона Цедіка у Шевченківському районі.
Перейменовано також провулок Бориса Шахліна у провулок Горького у Голосіївському районі, Дніпропетровське шосе на Дніпровське шосе, а площу Інтернаціональну на площу Валерія Марченка.
Провулку Краснодонському повернули історичну назву — провулок Кучмин Яр.
Також визначено назви для 39 нових вулиць. Більша частина із них — 24 — знаходяться у Голосіївському районі міста. Вони отримали імена Назарія Яремчука, Остапа Вересая, Бориса Матюшенка, Олександра Удовиченка, Сергія Шелухіна, Григорія Голоскевича, Феодосія Печерського тощо.
Ще 15 нових вулиць розташовуються у Деснянському районі. Їм присвоєно імена Михайла Білинського, Василя Біднова, Родини Вороних, Ярослави Стецько, Григорія Косинки, Леся Танюка, Євгена Плужника, Іси Мунаєва тощо.
Як повідомлялося раніше, громадське обговорення показало, що кияни підтримують декомунізацію вулиці Ванди Василевської та надання їй назви вулиці Богдана Гаврилишина.
Крім того, Комісія з питань найменувань підтримала перейменування станції метро «Петрівка» в «Почайну».
У свою чергу, Московський міст отримав назву Північний.
Крім того, Мукачівська міськрада на Закарпатті вирішила перейменувати вулицю Шухевича на вулицю Андрія Шептицького, щоб увічнити пам’ять Митрополита Шептицького.