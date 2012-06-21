У Києві за результатами перевірок демонтовано 20 кіосків, де готували та продавали шаурму без дозвільної документації, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби України в Києві.
У повідомленні йдеться, що кіоски, де продавали шаурму, внаслідок чого сталося масове отруєння людей, демонтовано.
«Спалах локалізовано, роботу постачальників і реалізаторів готової продукції припинено. Нові випадки не зареєстровані», – інформує Держпродспоживслужба.
У повідомленні говориться, зокрема, що за результатами проведеного обстеження на об’єктах виявлено низку порушень вимог санітарного законодавства та законодавства в сфері безпеки і окремих показників якості харчових продуктів, в зв’язку з чим відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 ст.325 Кримінального кодексу України . Також видано рішення про тимчасове припинення виробництва та / або обігу харчових продуктів цеху з виготовлення м’ясних виробів та складено протокол на суму шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, з метою недопущення гострих інфекційних захворювань серед населення спільно з КМДА, Нацполіціей і Держслужбою праці тривають комісійні обстеження місць торгівлі вуличною їжею.
На сьогоднішній день обстежено 59 об’єктів. За результатами перевірок відкрито кримінальне провадження, складено вісім адміністративних протоколів, призупинено роботу 25 об’єктів.