За добу, що минула, у Києві зареєстровано ще 70 випадків захворювання на коронавірус. З них 5 медиків. 1 випадок, на жаль, летальний.
Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Захворіли 34 жінки віком 21-84 роки та 2 дівчат до 17 років і 29 чоловіків віком 26-71 рік та 5 хлопців до 17 років.
До лікарень міста госпіталізовано 24 особи. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Загалом нині лабораторно підтверджений діагноз зараження на COVID-19 мають 1059 киян.
Одужали за добу ще шестеро. А від початку пандемії в Києві одужали 45 людей.
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«Урядового кур’єра»