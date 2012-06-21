Календарна осінь закінчилася, а от метеорологічна зима прийде до столиці, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. За короткостроковими прогнозами Українського гідрометцентру це станеться не раніше кінця першої декади грудня.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на проспекті Науки, середня температура повітря цьогорічної осені склала +9,4°С, що на 1,4°С вище за кліматичну норму. Із осінніх місяців цьогорічний вересень був значно теплішими за кліматичну норму — на 2,5°С й у ньому було зафіксовано 7 температурних рекордів. Листопад мав більше відхилення від кліматичної норми, ніж жовтень 1,2°С і 0,3°С відповідно.
Опадів восени у Києві випало 170 мм, що відповідає 128% кліматичної норми. Перевищення відбулось за рахунок жовтня, в якому випало понад дві місячних норми.