Вчора, 3 серпня, в Києві офіційно відкрили бібліотеку для незрячих (вул. Тургенєвська, 83-85), яка дозволить зробити людей з проблемами зору більш вільними, незалежними і здатними жити в соціумі, працювати і реалізовуватися нарівні з усіма людьми. Необхідні кошти для реалізації проекту (600 тисяч гривень) були зібрані на одній із благодійних барахолок «Кураж Базар».
Спеціальне обладнання закупили Публічна бібліотека ім. Лесі Українки і Центральна бібліотека ім. Тараса Шевченка для дітей. Тепер там є стаціонарні відеозбільшувачі з комп’ютерами та програми екранного збільшення для людей з вадами зору, а також програма Jaws, якої раніше не було в відкритому доступі. Вона дозволяє незрячим отримати доступ до Інтернету і будь-якого контенту за допомогою голосового синтезатора.