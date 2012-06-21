За добу, що минула, у столиці на коронавірус захворіли 63 особи, з них 6 неповнолітніх і троє медиків. Загалом у Києві вже 1122 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Про це під час брифінгу 24 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За минулу добу захворіли 22 жінки віком 21-82 років, 35 чоловіків 18-87 років і 6 хлопців віком 6-14 років. До лікарень міста госпіталізувано 20 пацієнтів, решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Серед них 9 осіб – священнослужителі: 5 з Києво-Печерської лаври, 3 – з Покровського Голосіївського монастиря та одна особа з жіночого монастиря Святого Пантелеймона.
Одужало 8 людей, загалом від початку карантину – 53 особи.
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«Урядового кур’єра»