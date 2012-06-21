Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

Із двох головних ялинок столиці, біля яких кияни зустрічатимуть 2020 рік – на Софійській та Контрактовій площах – та, що на Контрактовій площі, нагадуватиме виставку опішненської кераміки, тому, що на ній буде кількасот іграшок, які за кольором і формою дуже нагадуватимуть традиційні опішнянські куманці, глечики, свистунці, тарілочки, діжечки, півників тощо.

Не тільки ці ялинкові прикраси, все, що стосується Опішного, Полтавщини до душі українцям. Фото надав автор.

Насправді їх виготовили з армованого пінопласту. І ці прикраси переливатимуться зеленим, жовтим, бежевим, коричневим кольором. Тому, що ялинку обплутають ще й кількома кілометрами гірлянд. Доповнюватимуть опішненський колорит великі глечики під ялинкою, майже як ті, що їх продають на базарі в гончарній столиці.

Такі арт-об’єкти знаходитимуться у фотозоні біля ялинки. Фото надав автор.

Представниця фірми, яка займається святковим оформленням цієї ялинки, розповіла, що спеціально їздила в Опішне, у тамтешній музей керамічних виробів, фотографувала кращі з них, і за цими знімками їхній дизайнер розробляв макети. 