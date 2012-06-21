Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Із двох головних ялинок столиці, біля яких кияни зустрічатимуть 2020 рік – на Софійській та Контрактовій площах – та, що на Контрактовій площі, нагадуватиме виставку опішненської кераміки, тому, що на ній буде кількасот іграшок, які за кольором і формою дуже нагадуватимуть традиційні опішнянські куманці, глечики, свистунці, тарілочки, діжечки, півників тощо.
Насправді їх виготовили з армованого пінопласту. І ці прикраси переливатимуться зеленим, жовтим, бежевим, коричневим кольором. Тому, що ялинку обплутають ще й кількома кілометрами гірлянд. Доповнюватимуть опішненський колорит великі глечики під ялинкою, майже як ті, що їх продають на базарі в гончарній столиці.
Представниця фірми, яка займається святковим оформленням цієї ялинки, розповіла, що спеціально їздила в Опішне, у тамтешній музей керамічних виробів, фотографувала кращі з них, і за цими знімками їхній дизайнер розробляв макети.