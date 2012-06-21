Кількість киян із підтвердженим діагнозом на COVID-19 зросла за добу ще на 5 осіб. Нині таких людей вже 107. Це четверо чоловіків віком 45-49 років та одна жінка, медичний працівник, віком 55 років. Нині один пацієнт перебуває в Олександрівській лікарні, решта – вдома на самоізоляції та лікуванні під наглядом лікарів. Про це на брифінгу 31 березня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також зазначив, що станом на 31 березня експрес-тестами у Київському лабораторному центрі МОЗ протестовано 1900 осіб, лабораторно оброблених зразків – 813, на дослідженні перебувають 218 зразків.
Віталій Кличко зауважив, що віднині на COVID-19 тестуватимуть усіх пацієнтів з діагнозом «запалення легенів». Адже в багатьох випадках підтвердженням перенесення захворювання на корона вірус є саме враження легеневої системи.
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