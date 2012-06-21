Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 41 людину. Двоє людей померли.
Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Серед тих, що захворіли: 26 жінок віком від 20 до 81 року і семирічна дівчинка. 10 чоловіків від 25 до 75 рокiв і чотири хлопчики віком від 1 до 6 років. Захворіли, зокрема, і троє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 9 людей. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу 66 людей.
Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували в Святошинському районі — 11, Голосіївському — 5.
Загалом у столиці 4026 випадків коронавірусу. Усього коронавірус подолали 1230 мешканців Києва. За час пандемії загалом захворіло 582 медичні працівники (тобто 12% від усіх інфікованих киян), одужало 249 медиків. Наразі в стаціонарах перебувають 32 медики.
«Допоможемо нашим медикам, дотримуючись простих правил безпеки», — закликав Віталій Кличко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»