За добу, що минула, у Києві захворіла ще 61 людина, з них 3 медиків. І маємо, на жаль, ще один летальний випадок.
Про це під час брифінгу 15 квітня повідомив міський голова Віталій Кличко.
Захворіли 26 жінок віком 26-65 років, 29 чоловіків 20-67 років та 6 дітей – 4 дівчат та двоє хлопчиків. До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Решта лікуються вдома на сомоізоляції під контролем медиків.
Загалом у столиці підтверджений діагноз COVID-19 мають 612 людей.
Очільник міста уточнив, що з тих, хто захворів за добу, ще один випадок у Києво-Печерській лаврі та три в Іонинському монастирі. Вчора в Лаврі провели посилену дезінфенкцію всіх будівель. Вимірюють температуру та рівень оксигенації крові монахам з ознаками хвороби і тим, хто лікується на самоізоляції. Вчора з Лаври госпіталізували одну монахиню та двох учнів семінарії.
ПЛР-тестів у столиці вже зробили понад 4 тисячі, запас їх становить 1 тисячу і вже сьогодні очікується поповнення.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»