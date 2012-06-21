За добу, що минула, в Києві на коронавірус захворіли 59 людей, з них 14 медпрацівників. Один випадок, на жаль, летальний. Загалом нині в столиці підтверджений діагноз на COVID-19 мають 1930 осіб. Померли від початку пандемії 38 киян.
Про це під час брифінгу 12 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 33 жінки 27-79 років і дівчинка, якій лише 3 місяці, та 22 чоловіків 25-82 років і троє хлопчиків 10, 11 і 12 років. До лікарень міста доправлено 10 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Серед районів міста за добу найбільше нових хворих на коронавірус виявлено у Дарницькому – 11 осіб, Оболонському та Дніпровському – по 8 осіб.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»