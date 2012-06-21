Київрада затвердила правила розміщення оголошень, якими суворо забороняється розташування рекламних листівок на елементах вуличного благоустрою.
Тож, відтепер розміщення оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, листівок, у тому числі рекламного змісту, в місті Києві дозволятиметься лише на інформаційних стендах, дошках та інших спеціально призначених для цього місцях. Розміщувати такі оголошення забороняється на засобах та обладнанні зовнішнього освітлення, дорожньому покритті, парканах, фасадах будівель та споруд, на інших елементах вуличного обладнання міста. – У разі порушення правил, підприємцям телефонуватимуть за вказаними в оголошенні телефонами і наполягатимуть на сплаті адміністративного штрафу, – пояснив депутат Київради Дмитро Стрижов.
– Підприємцям, які ігноруватимуть правила і надалі розміщуватимуть рекламні оголошення в не призначених для цього місцях, кожні кілька хвилин надходитиме автоматизований дзвінок, який блокуватиме лінію, а відтак – не даватиме можливість потенційним покупцям з ними зв’язатися. Таке рішення, переконані у Київраді, покращить естетичний вигляд столиці.