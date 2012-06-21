У столиці назвали пункти збору та утилізації новорічних ялинок. Процес безвідходного виробництва продемонстрували на виробничій базі комунального підприємства з утримання зелених насаджень Солом’янського району. Про це повідомили в КО «Київзеленбуд».
«Київзеленбуд» звертається до киян з проханням утилізувати хвойні дерева правильно, з користю для екології міста. Кияни можуть приносити ялинки, сосни, смереки до 10 пунктів збору, що відкрилися в столиці 12 січня. Зібрані дерева перероблять на тріски та навесні використають для мульчування лунок вічнозелених рослин.
Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від населення понад п'ять тисяч ялинок на утилізацію.
Адреси пунктів, де можна здати ялинки (виробничі бази КП УЗН):
вулиця Тростянецька, 58-А;
проспект Визволителів, 6;
вулиця Електротехнічна, 26;
проспект Степана Бандери, 26-А;
вулиця Дмитрівська, 16-А (Подільський район);
Залізничне шосе, 61;
провулок Герцена, 6;
проспект Голосіївський, 87-Г;
вулиця Новопольова, 95;
вулиця Бетховена, 8.
Працюватимуть пункти до 1 лютого з 9 до 17 години.