Напередодні Різдва за Григоріанським календарем на головній спортивній арені країни — НСК «Олімпійський» відбулася урочиста церемонія вшанування найкращих атлетів, тренерів та діячів — «Спортивне сузір’я»-2017.
«Моменти радості принесли перемоги наших спортсменів. Велика подяка вам за ці перемоги! Уряд робитиме все належне, щоб фінансування, організаційна підтримка спорту і фізичної культури збільшувалися, були підвищені стипендії і виплати, і ви відчували підтримку рідної країни», — наголосив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, вітаючи учасників церемонії.
А міністр молоді та спорту Ігор Жданов висловив сердечну подяку всім, хто допомагав зробити цей спортивній рік переможним для країни. «Попереду у нас з вами багато роботи, та, впевнений — ми впораємося!» — наголосив він.
Віце-президент Національного олімпійського комітету Володимир Бринзак передав учасникам церемонії вітання від президента НОК України Сергія Бубки та побажав спортивній громаді подальших успіхів. А президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк нагадав про яскраві перемоги спортсменів-неолімпійців у 2017 році, зокрема на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві, та подякував за підтримку Міністерству молоді та спорту.
У свою чергу президент Національного комітету інвалідів України Валерій Сушкевич нагадав, що у грудні виповнилось чверть століття паралімпійському рухові незалежної України — і щороку паралімпійська збірна примножує свої здобутки.
Цього року лауреати були визначені у таких номінаціях: «Світове визнання», «За відданість справі», «Найкращий рух, інтегрований в спорт для всіх», «Найкращий організатор спортивного заходу 2017», «Команда року», «Тренер сильних духом», «Чемпіон 2017 року» та інших.
Також під час заходу представники посольства Республіки Корея презентували ХХІІІ зимові Олімпійські Ігри, що відбудуться у лютому в Пхьончхані.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»