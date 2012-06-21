Уряд дозволив розпочати роботу продовольчим ринкам України, прописавши чіткі вимоги й регламент їх роботи. Тож за останні кілька днів столична Держпродспоживслужба перевірила 37 ринків Києва щодо того, наскільки вони готові розпочати роботу в умовах послаблення карантинних обмежень. І готовими до цього виявилися далеко не всі.
Про це під час брифінгу 5 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Проте, за його словами, керівництву закладів вказали на недоліки та помилки, які слід виправити. І вони це активно роблять, готуючи себе до роботи в нових умовах. Тож 5 травня в Києві відкрилися три ринки – це Деміївський у Голосіївському районі, Маяк у Деснянському районі і базар на Лісовій.
А з 6 травня мають відкритися Володимирський та Печерський ринки.
Столичний голова вкотре закликав киян і працівників цих закладів дотримуватися правил і обмежень, аби не наражати на небезпеку своє життя і здоров’я.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»