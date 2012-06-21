У Києві активно працює Моніторинговий центр, який створила столична влада для запобігання поширенню коронавірусу. До групи ризику, яку контролюють його фахівці, належать майже 40 тисяч жителів міста, які нещодавно прибули з-за кордону або контактували із хворими.
Станом на 7 квітня працівники центру вже здійснили майже 1,5 тисячі результативних контактів для отримання інформації – дзвінків з опитуванням про стан самопочуття, дотримання режиму самоізоляції, контакти за останні 14 днів. Далі вони надають цим людям рекомендації або необхідну допомогу, зокрема, психологічну підтримку. Про це під час брифінгу 7 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Він також наголосив, що ті, хто відмовляється надати інформацію фахівцям центру, беззаперечно надалі матимуть справу з правоохоронними органами. Так, станом на 7 квітня вже складено 574 відповідних адміністративних протоколів. А з перших п’яти порушників до бюджету стягнуто майже 92 тисячі гривень штрафів. Також порушено одне кримінальне провадження – за поставлення особи у ситуацію небезпеки зараження вірусом. Ще три – за порушення карантинних обмежень.
Очільник міста зауважив, що вся інформація про киян, які перебувають на обліку в базі Моніторингового центру, захищена і не потрапить у відкритий доступ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»