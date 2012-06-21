Днями уряд дозволив послаблення карантину й відкриття продовольчих ринків. У Києві їх має відкритися 37. Це відбуватиметься поступово й лише за умови, що там виконуватимуться усі регламентні вимоги щодо безпеки.
Про це під час брифінгу 7 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також повідомив, що нині в столиці працюють вже 10 ринків. Це Деміївський, «Маяк», Печерський, Володимирський, базар на Лісовій, Феофанівський, Одеський, «Ілліс», Вигурівський та Бессарабський.
Інші ринки також відкриватимуть поступово, щойно вони стануть готовими працювати в нових умовах та за новими вимогами часу.
Столичний голова також поінформував, що міські рятувальники продовжують повну дезінфекцію приміщень, де виявили спалахи коронавірусу або є такий потенційний ризик – це житлові будинки, гуртожитки, церкви тощо. А самі ці заклади закривають на карантин. Тож нині у столиці закрито два гуртожитки і два монастирі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»