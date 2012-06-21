Президент України Володимир Зеленський розповів про плани співпраці з НАТО. Окрім того, подякував НАТО за підтримку, зокрема, за наполегливі вимоги щодо Росії припинити агресивні дії та вивести війська з окупованих територій України.
Про це він заявив сьогодні на засіданні Комісії Україна-НАТО в Києві, передає УНН.
«Дякуємо за незмінну позицію союзників щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України та невизнання анексії Криму. Вдячні за наполегливі вимоги НАТО до Росії припинити агресивні дії та вивести війська з окупованих територій України», – сказав Зеленський.
За його словами, Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності, посилити стійкість України до сучасних загроз, підвищити взаємодію між державними органами України та структурами НАТО.
«Ми вдячні за те, що Альянс продовжує надавати нам політичну і практичну допомогу, особливо у реформуванні сектору безпеки і оборони. Розраховуємо також прискорити процес досягнення ЗСУ сумісності з силами Альянсу. Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до Програми розширення можливостей НАТО. Певен, що Україна готова до переходу на цей новий рівень нашої співпраці», - сказав Зеленський.
За його словами, Україна зацікавлена посилити взаємодію для відновлення стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні.
«Ми очікуємо на підтримку пропозицій України щодо практичних кроків по імплементації чорноморського пакету НАТО, ухваленого в квітні цього року», - сказав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, Президент України Володимир Зеленський бере участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, що проходить в Києві.