Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно у столиці – неможливо. Експрес-тести роблять тільки лікарі у медзакладах міста. Для пацієнтів із підозрою на зараження роблять спочатку експрес-тест і, якщо він виявиться позитивним, лікарі беруть зразок для ПЛР-тесту і відправляють його на лабораторне дослідження, щоб підтвердити або спростувати діагноз.
Про це під час брифінгу 10 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Він також повідомив, що нині у Києві є близько 13 тисяч експрес-тестів. І ця кількість оцінюється як достатня. Тестів ПЛР у лікарнях та лабораторних центрах міста вже зроблено понад 3,5 тисячі.
«Виробництва ПЛР-тестів в Україні поки що немає. Проте Міністерство охорони здоров’я замовило близько 2 мільйонів тестів вітчизняним інститутам. І наступного тижня очікують першу їх партію – 20 тисяч. На скільки вони будуть ефективними та якісними – побачимо згодом на практиці використання», - поінформував очільник міста.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»